Влияние погодных условий на поведение щуки

Более того, это даже может быть дождливый день со слабым ветром. Стоит помнить, что перед грозой щука начинает активно кушать, а это значит, что хищник все-таки реагирует на изменение атмосферного давления. При пониженном она активизируется, а при повышенном, наоборот, перестает есть.

Что касается временных рамок, то можно обратить внимание на утро, когда только поднимается солнце, или вечернее время, когда оно садиться. Некоторые рыбаки отмечают удачный клев ночью, но это скорее исключение из общих правил.

Тактика ловли щуки летом:

Тактика вылавливания щуки в летнее время сводится к использованию разных приманок.

Также она сводится к поиску затененных мест возможного нахождения рыб: зарослей, закоряженных мест, кувшинок, теневых мест, мостовыми опорами, тиховодья у забоков, заливов и омутов.

Помимо приманок, нужно научиться подсекать и вываживать рыбу. Только так можно достичь успеха в летней рыбалке.

Подсечка и вываживание:

Подсечка с вываживанием сравнительно небольших экземпляров не вызывает труда даже у начинающих спиннингистов. Для быстрых удилищ не нужна большая амплитуда движений — достаточно короткой подсечки и, наоборот, для медленных удилищ нужна размашистая подсечка.

Чтобы подсечка удалась и хищная рыба не сорвалась с крючка, нужно держать леску либо шнур в состоянии плотного натяжения. Этого можно достигнуть при слаженной работе удилища с фрикционным тормозом катушки.

Спиннинг нужно плавно поднять вверх, а в это время плавно крутить катушку, не давая слабину. Если нет сопротивлений, это означает, что рыба движется к человеку. В подобной ситуации нужно подмотать леску и быстро постараться возобновить натяжение.

Полезные советы:

Если вы не нацелены на трофей и вас вполне устраивает килограммовая травянка, тогда ловите в зарослях камыша, рдеста и прочей водной растительности. Это самая легкая добыча, в том числе и летом.

Иногда щука удивляет своим поведением. Вместо того чтобы атаковать приманку, она играет с ней словно кот с мышкой.

Нежно берет в пасть, потом выплевывает, заходит на второй круг и повторяет трюк. Вряд ли бы ее заинтересовал живец или искусственная рыбка, если бы она не испытывала чувства голода. Просто ей лень заглатывать слишком крупную добычу.

Единственно правильным решением в подобной ситуации будет использование приманок меньшего размера.

Летняя ловля щуки – это постоянные эксперименты. Порой эта привереда сама не знает, чего хочет.

С утра брала на силиконку, в обед перешла на вращающуюся блесну, а вечером подавай ей громкий поппер.

Рыбаку ничего не остается, кроме как приспосабливаться к такой смене предпочтений.

Поэтому не стесняйтесь экспериментировать с приманками и техниками ловли.