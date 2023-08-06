Макгрегор: Запад собирает коалицию, чтобы вторгнуться в Украину

Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, поделился своими мыслями по поводу текущей ситуации на Украине. Он считает, что западные страны формируют коалицию для вторжения в украинские земли. Важную роль в этом формировании будут играть государства Восточной Европы.

Макгрегор называет складывающуюся ситуацию очень опасной, «потому что Россия сильнее, чем когда-либо». Армия США, наоборот, «не в лучшем состоянии».

Как полагает американский аналитик, Польша и Литва займут ключевые места в формирующемся военном союзе, который планирует вторжение в Украину. Если эта коалиция сама не сможет захватить западную часть страны, то помогать, по всей вероятности, будут Соединенные Штаты.