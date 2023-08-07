Опытный огородник назвал лучшие способы подкормок клубники для августа

Используем нашатырь. Ставим на день под солнце ведро с водой, чтобы прогрелась. Потом подливаем 3 ложки нашатырного спирта. Поливаем этой жидкостью ягодные кусты.

Комплексное средство из разных компонентов, оно даст клубнике все, что нужно за одну подкормку. Как готовить? Растворяем чайную ложечку борного порошка в горячей воде, наливаем раствор в десятилитровое ведро с водой. Добавляем туда же молочную сыворотку - примерно 2 стакана. Подсыпаем 120 мл древесной золы и капаем около 1/2 чайной ложки йода.

После таких подкормок ягодные кусты быстро восстановятся после плодоношения, укрепят корневую систему, подготовятся к зимним холодам.