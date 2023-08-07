Дачник со стажем объяснил, зачем нужно периодически осветлять огородную землю

В легкой почве вода хорошо стекает вглубь, не допуская застоя и корневой гнили, особенно у растений, чувствительных к переувлажнению.

Воздушная почва лучше дышит, корни получают много кислорода, хорошо развиваются и растут, полноценно питая растение.

В светлой легкой пове корни с хрупкой и небольшой корневой системой легче проходят в глубину, лучше укореняются.

Легкая почва хорошо для выращивания в контейнерах, так как существенно снижает их вес, обеспечивая легкость перевозки и перемещения на участке.

Рыхлая земля не склонна уплотняться, дает возможность корням свободно расти и легко добывать полезные вещества.

В легкую почву удобно вносить удобрения и другие почвенные улучшители (перлит, песок, компост), которые хорошо влияют на плодородие и будущий урожай.