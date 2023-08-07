Дачный эксперт раскрыл секреты выращивания полезного боярышника на своем участке

Сажаем боярышник на открытом месте, где много солнца. Он хорошо растет на тяжелых почвах, но нужно обеспечить качественный дренаж.

Плодоносить куст будет после пяти лет. Если у вас сорт декоративный, то ждать плодов надо еще дольше. Все сорта очень урожайные, один куст может дать при хорошем уходе и нормальной погоде до 50 кг ягод.

Поливайте растения 1-2 раза в неделю, лучше с утра. Частота полива регулируется в зависимости от состояния почвы. Проверяем пальцем. Если на глубине примерно в 5 см почва сухая, то полив нужен обязательно.

Боярышник хорошо растет на плодородных почвах, подходят глинистые, но дренированные. Дренаж делаем из керамзита, осколков кирпича, гравия. Корни образуются длинные, мощные, очень хорошо разрастаются.

Высаживать на постоянное место лучше всего после двух лет жизни.