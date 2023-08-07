Уилкерсон подчеркнул, что Путин реагирует на расширение НАТО, считая его опасным, и стремится предотвратить размещение двоякого оружия в других странах.
Эксперт выразил обеспокоенность практикой размещения ракет в различных регионах.
Уилкерсон подчеркнул, что Путин реагирует на расширение НАТО, считая его опасным, и стремится предотвратить размещение двоякого оружия в других странах.
Эксперт выразил обеспокоенность практикой размещения ракет в различных регионах.
Светлана Калиновская
Медведь сбежал грузового отсека иракского самолета в Дубае. Из-за этого инцидента произошла задержка рейса, что разозлило пассажиров. Происшествие вызвало такой ажиотаж в социальных сетях, что премьер-министр Ирака дал поручение провести расследование, сообщает Al Arabiya.