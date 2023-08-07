Уилкерсон: Путин помешал НАТО разместить смертоносное оружие на Украине

07:52 2023-08-07

Лоуренс Уилкерсон, бывший полковник США, высказал мнение о том, что Владимир Путин сдержал попытки Североатлантического альянса развернуться у границ России и разместить на Украине опасное баллистическое оружие.

Уилкерсон подчеркнул, что Путин реагирует на расширение НАТО, считая его опасным, и стремится предотвратить размещение двоякого оружия в других странах.

Эксперт выразил обеспокоенность практикой размещения ракет в различных регионах.