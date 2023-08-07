Бывалый садовод рассказал про секреты выращивания тамарилло на садовом участке

Живет дерево до 15 лет, высота составляет максимум 3 м. Плодоносит на второй год.

Высаживаем на солнце, защищаем от сильного ветра и заморозков.

Лучше всего растить томатное дерево в теплице, но можно и на открытом месте. Выращиваем рассаду с февраля.

Семена заглубляем в землю под пленкой. На грядку высаживаем в мае/июне, когда деревце доросло до 1 м.

Почва подойдет любая, многие садоводы берут обычную землю с огорода, можно купить универсальный грунт.

Уход очень простой, частый полив небольшими порциями, защищаем от слишком яркого солнца, чтобы не было ожогов.

Удобряем комплексными препаратами, содержащими магний, азот, медь, кальций, цинк, фосфор, калий, бор.