Огородник со стажем рассказал, надо ли избавляться от ежей на дачном участке

08:41 2023-08-07

Не нужно беспокоиться по поводу присутствия ежей в саду, вреда они не приносят, а вот польза от них точно будет.

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