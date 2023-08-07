Огородник со стажем рассказал, надо ли избавляться от ежей на дачном участке
08:41 2023-08-07
Не нужно беспокоиться по поводу присутствия ежей в саду, вреда они не приносят, а вот польза от них точно будет.
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08:52
Светлана Калиновская
В Дубае из самолета сбежал медведь
Медведь сбежал грузового отсека иракского самолета в Дубае. Из-за этого инцидента произошла задержка рейса, что разозлило пассажиров. Происшествие вызвало такой ажиотаж в социальных сетях, что премьер-министр Ирака дал поручение провести расследование, сообщает Al Arabiya.
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