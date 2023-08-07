В Таджикистане грузовик врезался в дома, 10 человек погибли

08:52 2023-08-07

Ужасное ДТП потрясло юг Таджикистана, когда грузовик с неисправными тормозами вылетел на трассе Душанбе-Куляб-Хорог и врезался в дома, унесши при себе жизни десяти человек.

Еще 14 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Несчастный случай произошел рядом с рынком «Сомони» в городе Куляб.