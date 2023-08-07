В Таджикистане грузовик врезался в дома, 10 человек погибли

Еще 14 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Несчастный случай произошел рядом с рынком «Сомони» в городе Куляб.
Еще 14 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Несчастный случай произошел рядом с рынком «Сомони» в городе Куляб.
Светлана Калиновская
Медведь сбежал грузового отсека иракского самолета в Дубае. Из-за этого инцидента произошла задержка рейса, что разозлило пассажиров. Происшествие вызвало такой ажиотаж в социальных сетях, что премьер-министр Ирака дал поручение провести расследование, сообщает Al Arabiya.