Бывалый огородник рассказал о причинах плохого роста свеклы и дал советы по уходу

Не всегда эксперименты приводят к успеху. Стоит ли тратить на них время и силы, если риск неудачи достаточно велик.

Приводим простые традиционные правила по уходу за свеклой, которые не дадут испортить урожай.

Сеять свеклу надо при температуре от +6 градусов. Если бывают заморозки, свежие всходы надо укрывать.

Опытные дачники рекомендуют всегда протравливать семена перед высадкой или отмачивать. Особенно если посадочный материал вызывает сомнения.

Поливайте всходы первый раз, когда появились первые листики. Полив делается между рядов. Если лето сухое, поливаем чаще.

Своевременная уборка очень важна для хранения, если успеете до заморозков, корнеплоды пролежат дольше.