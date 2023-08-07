Наташа Королева похвасталась отдыхом на Алтае

В одном из роликов исполнительница хита «Желтые тюльпаны», напевая и радуясь, под дождем по мосту в Артыбаше, что рядом с Телецким озером:

У природы нет плохой погоды! Это ведь Алтай, детка. Вон, турЫсты идут сзади. Все промоколи. Най-на-на-на! — говорит певица.

В Горном отдыхала артистка вне одна. На других снимках звезда запечатлела сына Архипа и его девушку Мелиссу, а также свою знакомую. Компания в одном из живописных местечек любовалась водопадом.

По неподтвержденной информации одного из тг-каналов, Королева приехала не только отдохнуть. Якобы она спела на закрытом корпоративе, который новосибирская бизнес-вумен устроила в честь дня рождения своего мужа.