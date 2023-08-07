Проходные баллы на IT-специальности в БГУ выросли в 2023 году

По его словам, почти на всех специальностях наблюдается повышение проходных баллов: самый значительный рост был зафиксирован на специальности «Геология» (58 баллов). На специальности «Международный право» баллы выросли на 24 пункта, а на «Международных отношениях» – на 17 пунктов.

На факультете международных отношений отмечены самые высокие проходные баллы (до 398), а на IT-специальностях баллы также остаются высокими: «Прикладная информатика» – 386, «Информатика» – 379, «Кибербезопасность» – 370.