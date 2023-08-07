Восемнадцатилетний парень погиб под жаткой комбайна под Любанью

Как уточняет агентство, трагедия произошла 25-го июля во время уборочной. В одном из хозяйств Любанского района из строя вышел зерноуборочный комбайн. Его ремонт поручили 35-летнему старшему комбайнеру с его 18-летним помощником.

После замены подшипника мужчина присоединил жатку, однако не зафиксировал ее предохранительным устройством. В итоге жатка придавила находившегося под ней во время ремонта 18-летнего парня. Он погиб на месте.

Место происшествия осмотрели следователь и специалисты УГКСЭ по Минской области, они также допросили свидетелей и назначили экспертные исследования.

Любанский райотдел Следственного комитета возбудил в отношении 35-летнего комбайнера уголовное дело по ч.1 ст.144 УК РБ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.