Мальчик из Боливии подставил руку черной вдове, чтобы после его укуса стать Человеком-пауком

Как уточняет издание, ядовитого паука 8-летний мальчик нашел под камнем во время игры у реки. Он посадил черную вдову на руку и стал провоцировать, чтобы та его укусила. Свой поступок ребенок объяснил тем, что тем самым надеялся сам превратиться в Человека-паука.

Вернувшись домой, школьник почувствовал боль в области укуса, но родителям ничего о случившемся не сказал. Тем не менее, мать заметила плохое состояние ребенка и потребовала рассказать, что случилось.

Мальчика после этого срочно доставили в больницу, где ввели антидот, что спасло ему жизнь. Сейчас ребенку уже лучше, его отпустили домой.