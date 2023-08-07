Врачи запрещают разговаривать пережившей аварию Ладе Дэнс

Как выяснилось, в такси, где ехала звезда, находилась и ее подруга-хореограф. Автомобиль вылетел в кювет, обе женщины были пристегнуты, но ситуацию это не спасло.
Сначала секс-символа 90-х доставили в отделение нейрохирургии, а потом 56-летнюю суперзвезду перевели уже в частную клинику. По словам доктора артистки Сергея Пудовкина, она пробудет здесь минимум неделю.
СтарХит уточняет, что доктора запретили Ладе разговаривать. Исполнительница хита «Регги в ночи» разговаривает с трудом, потому не может выйти на связь с поклонниками. При самом хорошем раскладе Лада сможет записать ролик в среду или четверг, чтобы ответить на все вопросы и прояснить ситуацию. А пока звезде нужен полный покой.