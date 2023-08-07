В турецком порту Дериндже произошёл «взрыв зерновой пыли» на сухогрузе

Днём понедельника, 7 августа, репортёры телеканала CNN Turk сообщили, что в порту Дериндже на территории Турции произошёл сильный взрыв в момент погрузки зерна на сухогруз. Известно, что детонация произошла около 14:40 по турецкому времени, которое совпадает с московским.

Местные телеканалы сообщают, что в результате взрыва в Дериндже ранения различной степени тяжести получили от пяти до девяти человек. При этом мэр Дериндже Зеки Айгюн признался, что в настоящий момент правоохранители не знают точной причины взрыва, предполагая, что сдетонировать мог газ.

Позднее в администрации Дериндже рассказали, что самой вероятной причиной взрыва на сухогрузе в порту является детонация "зерновой пыли", который спровоцировал серьёзные повреждениях двух нижних уровней судна.

В новом интервью каналу NTV Айгюн заявил, что количество пострадавших на сухогрузе в Дериндже возросло до десяти человек, однако все они получили лёгкие травмы. Кроме того, чиновник предполагает, что к детонации в порту могла привести халатность его работников.

Характерно, что после выхода из зерновой сделки Министерство обороны России объявило военными целями все корабли, идущие в украинские порты по Чёрному морю, поскольку данные суда могут доставлять военные грузы для нужд ВСУ.