Знающий огородник рассказал, как получить крупные и сочные томаты: достаточно рассыпать эту крупу по грядкам

Этот старинный рецепт известен далеко не всем бывалым дачникам, но он эффективный и очень простой.

Вырастить крупные, мясистые, сладкие помидоры поможет обыкновенная овсянка.

Заливаем овсяную измельченную крупу теплой водой, настаиваем пять суток. Получится раствор, которым надо полить томатные грядки с перерывом в 2 недели.

Под каждый куст выливаем по половине литра.

Можно поступить иначе, есть способ для ленивых или очень занятых огородников. Можно рассыпать овсяные хлопья по огороду возле кустиков томатов.

Потом их заглубляем граблями в землю и все это хорошо поливаем.