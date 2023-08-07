Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке

7 августа Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается, что правоохранители пресекли попытку совершения террористического акта в населённом пункте Новая Каховка. По данным ФСБ, теракт готовился на детской площадке.

Известно, что злоумышленники заложили взрывное устройство на детской площадке возле многоквартирного жилого дома в Новой Каховке, намереваясь впоследствии активировать бомбу дистанционным способом. В пресс-релизе ФСБ отмечается, что взрывчатка состояла из тротиловой шашки и других поражающих элементов.

После обнаружения бомбы на место событий прибыли сапёры, которые обезвредили самодельное взрывное устройство при помощи спецтехники.