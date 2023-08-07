Садовод со стажем рассказал, можно ли обустроить сад на песчаной почве

Чтобы разводить сад на песчаной почве, придется постараться, но при правильном подходе, затея может быть вполне успешной.
Песчаная почва очень рыхлая и плохо держит воду и питательные вещества.
Добавив компост или перепревший навоз, торфяной мох, можно повысить плодородие такой почвы и улучшить ее структуру.
Хороший вариант - капельный полив. Если возможности нет, поливайте песчаный грунт чаще, особенно в засуху.
Посадите такие растения, которым подходит песчаный грунт, и вы добьетесь неплохих результатов при выращивании. Хорошо приживутся засухоустойчивые экземпляры.
Регулярно добавляйте удобрения, которые быстро вымываются из песка.
Нужны сбалансированные составы с хорошим подбором полезных элементов (калий, фосфор, азот - обязательны). Можно взять препараты с замедленным высвобождением.
Делайте грядки выше над землей. Для песчаных земель это лучше всего, так вам удобнее будет отслеживать влажность, держать под контролем плодородие почвы, ее структуру.
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