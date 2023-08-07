Опытный садовод рассказал о премудростях выращивания вишни на садовом участке

Разведением вишни занимаются очень многие садоводы, существует около 1000 сортов этого растения. Плодоносить дерево начинает через 6-7 лет после высадки.

Посадить вишню надо на освещенном солнцем месте, но без сквозняка. Пересаживать потом ее не стоит, дерево это не любит, поэтому место продумываем сразу.

Высаживать надо в теплую землю, но раньше, чем будут раскрыты почки. Хорошее время - середина апреля.

Саженцы с поврежденными или больными корнями нужно отбраковать или обрезать плохие участки, обработав срезы дробленым древесным углем.

Можно получить дерево из косточки. Используем вазон с хорошим дренажом, выращиваем косточки в помещении, хорошо поливаем. Сразу закладываем несколько косточек.

Когда пойдут ростки, убираем слабые, оставляем самые крепкие. Рано по весне пересаживаем в грунт в теплую почву.

Когда начинается плодоношение, подкармливаем вишню минеральными и органическими веществами. Достаточно делать это летом и осенью перед зимой, когда идет перекопка.

Другой вариант - уложить вокруг дерева свежий навоз, тогда перекапывать ничего не нужно.