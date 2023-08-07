Дачный эксперт рассказал, как правильно обрезать кабачки в конце лета и зачем это делать

Обрезка кабачков в августе нужна для того, чтобы растение дало еще более богатый урожай в следующем сезоне.

Первый раз, весной, у кабачков удаляют цветки или ранние плоды, а уже после плодоношения нужно обрезать листья.

Опытные дачники уверены: это увеличит следующий урожай, а сами плоды будут вкуснее.

Итак, убирать надо плохие листья - старые, подсохшие, больные, поврежденные.

Далее обрезаем листики, которые накладываются один на один и затеняют друг друга, от чего ухудшается фотосинтез.

Нужно также удалить листья, касающиеся земли, и те, на которых собирается много влаги.

Убрав лишнюю зелень на кабачках, мы снизим риск заболеваемости и появления гнилей.