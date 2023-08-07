В Италии мужчина погиб под завалами сыра

Все началось, когда произошло обрушение огромного объема сыра в его сыроварне. Операция производства сыра требует использования множества стеллажей для хранения головок сыра в огромных масштабах.

Несчастный случай произошел на площади 2000 "квадратов" и имел эффект домино, когда огромные стеллажи начали обрушиваться один за другим.

Причина обрушения стеллажей до сих пор неизвестна, но предполагается, что Кьяппарини находился во время инцидента внутри сыроварни, занимаясь установкой настроек аппарата, вращающего сыр для созревания.

Он был найден спасателями спустя несколько часов после происшествия, когда его пропажу стали замечать.

Представьте, на мужчину обрушились около 25 тысяч головок сыра. Это огромная масса, которая стала причиной его гибели. Эта трагедия вызвала шок и горечь у семьи и друзей Кьяппарини, а также вызвала реакцию в обществе.

Для итальянцев сыр "грана падано" является культовым и одним из самых известных сортов сыра в Италии. Поэтому происшествие на сыроварне Кьяппарини вызвало большое волнение и обсуждение в СМИ.