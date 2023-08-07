В Южном Судане невесту себе можно легко найти на «местном Авито»

Нельзя сказать, что этот поступок поощряется и считается высоко культурным, но воспринимается вполне нормально.

Невесту получает тот, кто предложит самую высокую цену.

Местные рассуждают так. Ведь если покупатель позволил себе большие траты на невесту, значит, по крайней мере, сможет обеспечить ее и будущих детей, да и ценить будет сильнее.

Если дочь красива, молода и целомудренна, то средний ценник на аукционер доходит до 500 коров+3 внедорожника среднего класса.