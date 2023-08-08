Знающий садовод дал простые ориентиры для определения зрелости лука и сроков уборки

Вот вам очень простые ориентиры, которые подскажут, что лук можно убирать с грядки.

Стебли растения начинают ложиться на землю и сохнуть, перо приобретает желтую окраску.

Вырванный лук не нужно отделять от стеблевой части. Подождем, пока все ценные питательные элементы перейдут в луковицу. Дайте немного времени, около недели.

Сушим луковицы там, где хорошо циркулирует воздух, пусть это будет терраса, беседка, чердак.

Обрываем перо, когда луковичка будет хорошо просушена. Такие корнеплоды спокойно пролежат до весны.