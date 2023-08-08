Знающий садовод поделился секретами сбора высокого урожая малины - до 8-10 кг ягод с куста

Несколько полезных советов от эксперта в своем деле.
Первым делом уберем все плохие побеги - это слабые, тонкие веточки. Рассчитывайте так: на квадратный метр оставляем до 17 побегов, больше не нужно.
Применяем мульчу, для этого подойдет сено или солома, тогда и сорняков не будет, и поливать будете реже.
Делаем обработку от болезней (например, очень опасна дидимелла), для этого обрабатываем ягодник рад в две недели препаратом с сенной палочкой.
Для придания малины особо сладкого вкуса применяем золу, на метр квадратный нужно 2 стакана порошка. Он сделает ягоды слаще и крупнее.
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