Эксперт-садовод назвал меры ухода за клубникой в августе, чтобы в новый сезон было еще больше ягод

Хотите много сладких крупных ягод следующим летом - поработайте уже сегодня, в августе этого сезона.
Простое действие - прополка, сорняки на грядке всегда лишние и забирают у растения силы.
Убираем старые листья, засохшие, опавшие, поврежденные, увядшие. Здесь будут скапливаться разносчики инфекций.
Делаем подкормку для восстановления сил, берем комплексный состав, где есть азот, фосфор, калий.
Боремся с земляничным клещом, выбираем хороший акарицид, проводим профилактику.
Нормальный выбор - биопрепарат Фитоверм, проверенный, надежный, ему доверяют многие дачники.
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