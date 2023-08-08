Эксперт-садовод назвал меры ухода за клубникой в августе, чтобы в новый сезон было еще больше ягод

Хотите много сладких крупных ягод следующим летом - поработайте уже сегодня, в августе этого сезона.

Простое действие - прополка, сорняки на грядке всегда лишние и забирают у растения силы.

Убираем старые листья, засохшие, опавшие, поврежденные, увядшие. Здесь будут скапливаться разносчики инфекций.

Делаем подкормку для восстановления сил, берем комплексный состав, где есть азот, фосфор, калий.

Боремся с земляничным клещом, выбираем хороший акарицид, проводим профилактику.

Нормальный выбор - биопрепарат Фитоверм, проверенный, надежный, ему доверяют многие дачники.