Почему археологи даже сегодня боятся заглядывать в гробницу императора Цинь Шихуанди

Даже опытные археологи опасаются заходить в 2200-летнюю гробницу первого китайского императора Цинь Шихуанди. Считается, что там до сих пор могли сохраниться смертельные ловушки, потому не рискуют ее открывать.

Мавзолей Цинь Шихуанди, который правил с 221-го по 210 год до нашей эры, находится в городе Сиань провинции Шэньси. Его "охраняет" так называемая Терракотовая армия - скульптуры, призванные защищать императора в загробной жизни.

Но это не все: есть смертельные ловушки, в которые можно попасть, нарушив покой загробной жизни правителя. Потому саму гробницу никогда не открывали.

Об этих ловушках писал еще древний биограф Сыма Цянь через сто лет после смерти Цинь Шихуанди:

Было приказано мастерам изготовить арбалеты и стрелы, которые предназначены для стрельбы по каждому, кто войдет в гробницу. Ртуть специалисты использовали для имитации рек Янцзы и Хуанхэ, а также великого моря. В движение она тоже приводилась механически.

Хотя некоторые отвергают эти отчеты, считая их фантастическими, недавние исследования показали: концентрация ртути вокруг гробницы на самом деле на более высоком уровне, чем ожидалось.

К слову, грозный и амбициозный Цинь Шихуанди прославился еще и тем, что в поисках вечной жизни пил ртуть при жизни.

Достоверно известно и то, что по приказу первого императора Китая в свое время были сожжены все исторические хроники. За цитаты старых хроник и песен казнили. Кроме того, правитель приказал заживо похоронить 460 ученых.