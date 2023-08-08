Дачный эксперт научил, как победить тлю, предложив пять простых рецептов без химии

№1 Измельчаем чистотел - 2, 5 больших ложки, заливаем горячей водой - литр, кипятим пять минут, даем настояться сутки. Потом процеживаем и делаем опрыскивания.

№2 Также мелко рубим свежие листочки одуванчика, заливаем их 10 литрами воды на пару часов. Тоже подходит для опрыскиваний

№3 На 10 л воды берем 2 столовые ложки древесной золы, туда же всыпаем 5 больших ложек мыльной стружки. Этой смесью опрыскиваем овощи или цветы.

№4 Тертый лук - чайная ложка, литр воды, все смешиваем настаиваем пять часов под крышкой.

№5 Используем бархатцы, понадобится половина ведра. Сушим их под навесом, в сухом виде заливаем теплой водой (10 л) и даем постоять двое суток. Потом в процеженный раствор всыпаем мыльную стружку (4 ст. л.).