Этот странный и необычный процесс вызывает интерес и вызвал немало споров в научном сообществе.

Процедура дыхания в родовые пути у коровы используется в сельскохозяйственной практике, когда у коровы наблюдаются проблемы с процессом лактации. Резкий выдох, создаваемый путем дыхания, создает дополнительное давление в вымени коровы, что стимулирует начало выдачи молока.

Обычно корову просят сделать 3-5 выдохов, и, как следует из практического опыта, это иногда улучшает ситуацию.

Многие свидетельства говорят о положительных результатах этого метода. Свидетели утверждают, что после дыхания в родовые пути, объем выдоенного молока значительно увеличивается.

Некоторые фермеры говорят о таком увеличении выдачи, что можно отметить сбор более половины банки молока после применения этой процедуры.

Коровы, участвующие в процессе, обычно не испытывают болевых ощущений или дискомфорта, и владельцы считают, что данный метод полностью безопасен и безвреден для животных.

Однако, следует отметить, что все еще существует нехватка научных исследований и доказательств, чтобы этот метод можно было считать научно обоснованным и эффективным.

Ряд ученых выражают сомнения о степени влияния дыхания в родовые пути на процесс лактации. Необходимы дополнительные исследования для определения точного механизма его действия и его практической значимости.\