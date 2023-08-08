Дачный эксперт рассказал, что мешает завязям огурцов закрепиться, не опадать и не желтеть

Мало света. Это может приводить к опаданию завязей. Так часто бывает при выращивании огурцов в затененном месте.

Плохая температура. Чтобы завязи хорошо закреплялись, нужны стабильные температуры без перепадов. Днем - до 20-26 тепла, ночью до 19-21. Устраняем перепады, укрывая на ночь спанбондом. Если перепады очень резкие и долгие, надо при поливе добавлять микробные препараты.

Мало питания. Если завязей слишком много и им не хватает питательных элементов, огурцы будут их сбрасывать. В этом случае сохранить завязи можно хорошим питанием, вносим регулярно минеральные удобрения с комплексным составом.

Вредители в почве. Они повреждают корни, отсюда проблемы с завязями. Вредят под землей медведки и кроты. Принимаем меры против этих хищников, тогда сбережем и завязи.