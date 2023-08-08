Цветовод-эксперт поделился описанием эксклюзивных сортов хост для дачного участка

Миракл Лемони вырастает до 40 см, цветет в июле, хорошо растет в легкой полутени. Это японский гибрид с желтыми цветами, похожими на маленькие лилии, очень приятно пахнет.

Лемон Снап - невысокое растение. до 30 см, с периодом цветения в июле-августе. Любит полутень, отличается красивыми ярко-красными вертикальными черешками.

Фортин Каратс, растет до 60 см в высоту. Цвести будет июль-август. Также хорошо растет в полутени. Интересная особенность: золотисто-желтый оттенок листвы.

Венус в высоту достигает 55 см, зацветает в июле-августе, предпочитает легкую тень. Дачникам она нравится крупными белоснежными махровыми цветками, которые изящно красуются на длинных побегах.