В Минске задержали 56-летнего педофила, надругавшегося над 11-летней школьницей

56-летний минчанин задержан оперативниками в сфере нравов и патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД столицы, сообщает Мinsknews.by со ссылкой на пресс-службу МВД,

Как выяснилось, мужчина в одном из дворов Минска предложил 11-летней школьнице угоститься шоколадкой. Девочка заметила, что незнакомцу трудно ходить, и решила помочь ему добраться до дома. Фигурант привел ребенка в свою квартиру и надругался.

Девочка рассказала об этом знакомым, а те сообщили ее матери. Милиционеры установили личность подозреваемого за полчаса и задержали его.

За развратные действия возбуждено уголовное дело.