Учёные назвали причину возникновения ночных кошмаров

В современной научной классификации фаза сна, связанная с обычными и кошмарными сновидениями, называется REM и составляет.

Данная фаза длится около четверти времени от всего ночного сна и является самой беспокойной, поскольку именно во время REM люди могут активно двигаться, вращать глами и даже разговаривать.

Характерно, что во время видения сна активно работает гиппокамп, представляющий собой ту часть головного мозга, которая ответственна за память.

Именно гиппокамп провоцирует быстрое вращение глазами во сне, однако зачастую такие движения необязательно связаны с кошмарами.

По мнению многих исследователей, страшные сны не лишены терапевтической функции, поскольку кошмары помогают людям преодолевать свои страхи и фобии, а также безопасно негативный опыт, полученный человеком во время бодрствования.