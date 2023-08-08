Садовод со стажем рассказал о своих самых урожайных сортах огурцов, проверенных и надежных

Выбираем место. Эксперт советует выращивать огурцы не в теплице, а в парнике-бабочке.

В теплице всегда сухо, у растений появляется корневая жажда, листочки вянут, сохнут, приобретает желтый оттенок. Совсем другое дело - парник с высокой влажностью.

Здесь будет оптимальный микроклимат для роста огурцов. Помидоры же тут быстро погибнут. Поэтому никогда не высаживайте в парнике огурцы с томатами.

Что касается сортов, опытные дачники советуют брать Репер и Трилоджи.

Они очень урожайные, буквально заваливают плодами, не дают горечи, не растут гигантских размеров, в них мало семян и нет пустот.

Отлично подходят для консервации и для употребления в свежем виде.