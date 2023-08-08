Сахалинская гречиха: Огородное растение по вкусу напоминающее такие деликатесы ка артишоки и спаржу

Выращивать это растение совсем не сложно, с этой задачей справится даже начинающий садовод-любитель.

Сахалинская гречиха совсем неприхотлива и может расти на любом участке.

У нее крупные листья овальной формы и высокие стебли. А в конце лета она красиво расцветает белыми метелками, состоящими из многочисленных маленьких цветочков.

Чтобы она хорошо росла, ее нужно регулярно подкармливать и пропалывать. Однако и без этого сахалинская гречиха будет радовать хозяев быстрым ростом и красивым цветением.

Ее можно посадить и в качестве декоративной ограды, поскольку стебли вырастают высокими и скрывают за собой все возможные недостатки сада и огорода.

Это растение нужно поливать всего один раз в неделю.

В кулинарии используются молодые побеги и нераспустившиеся листья гречихи. Их готовят на пару или отваривают, а также варят из них варенье, компоты и добавляют зелень в салаты и супы.