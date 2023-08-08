Малина будет крупной и сладкой после этой простой и дешевой весенней подкормки

Важным условием отличного урожая малины является не только своевременный уход за малинником, его омоложение, обрезка и борьба с вредителями.

Главное - это первая подкормка, которую нужно сделать ранней весной.

Желаемого результата поможет достигнуть органическое удобрение. В перегное содержатся все необходимые растению вещества: кальций, азот, калий и множество других полезных элементов.

Поскольку питание из перепревшего навоза поступает растению постепенно, то отсутствует опасность обжечь его. Существуют и другие плюсы перегноя - он почти ничего не стоит и при этом значительно улучшает структуру почвы.

Приготовить раствор для подкормки малины из перегноя очень просто:

Нужно взять 1 килограмм навоза на ведро талой или дождевой воды, хорошо все размешать и поливать из расчета 1 литр раствора под каждый куст малины.

В случае использования куриного помета берется полкило материала на 12 литров воды.