К Земле летит комета, названная «космическим вулканом»

Комета 12P/Понса-Брукса уже настолько приблизилась к Земле, что ее можно видеть в телескопе. А к апрелю 2024-го года космическое тело будет видно и невооруженным глазом, сообщает Газета.ру.

Эта комета является так называемым огромным "холодным вулканом", плотное ядро которого может взрываться и выбрасывать из воды "криомагму", аммиак или метан.

Этот космический объект привлек внимание специалистов тем, что за очень короткое время стал ярче в сто раз. Астрономы сообщают, что данное явление объясняется резким выбросом пыли.

С Земли комета лучше всего будет видна 21-го апреля 2024-го года, когда она окажется в ближайшей точке к Солнцу. На минимальном расстоянии от нашей планеты небесное тело окажется 2-го июня 2024-го года, однако будет менее яркой и ее увидят только жители Южного полушария.