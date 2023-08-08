Китайские ученые утверждают: перец продлевает жизнь и улучшает ее качество

В исследовании принимали участие 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Их разделили на две группы.

Люди из первой группы ели острую пищу три раза в неделю. А люди из второй группы ели все продукты, кроме отстрых.

Этот эксперимент показал, что люди из первой группы умирали на 14 % меньше, чем из второй.

Секрет этого явления был прост. Дело в том, что в перце содержится капсацин - вещество, придающее продуктам жгучесть.

Капсаицин помогает повышенной выработке гормонов радости - эндорфинов. Этим обьясняется, почему потребляющие острую пищу люди со временем привыкают ее есть, - они испытывают потребность в эндорфинах.

Капсаицин известен и тем, что убивает раковые клетки, угнетая их митохондрии и лишая их "пищи". Причем здоровые клетки от него не страдают.