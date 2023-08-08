В Британии анонсировали масштабную охоту за Лохнесским чудовищем

Сотрудники Лох-Несского центра вместе с группой независимых исследователей Loch Ness Exploration решили разыскать Лохнесское чудовище, сообщает Телеграф. Для этого сейчас готовится экспедиция.

Мы инвестируем в создание ярких впечатлений для посетителей, стремимся продолжить поиски и раскрыть тайны, которые таят воды знаменитого озера, — сказал глава Лох-Несского центра Пол Никсон.

Поиски должны стартовать 26-27 августа. Центр ищет сейчас «новое поколение охотников за монстрами». По данным специалистов, уже зарегистрировано свыше 1140 официальных наблюдений за таинственным чудищем.

На этот раз исследователи хотят задействовать неиспользуемое ранее геодезическое оборудование. Речь идет о дронах, которые могут считывать тепловые изображения воды с помощью инфракрасных камер.

Кроме того, эксперты намерены применить гидрофон для обнаружения под водой акустических сигналов. Работники Центра сейчас ищут добровольцев, которые будут следить за мониторами в выходные дни.

Они надеются, что новые технологии помогут им разгадать тайну Несси.