Как уберечь кабачки от порчи в домашних условиях

Прежде всего, выбирайте более зрелые и крепкие плоды для долгосрочного хранения, исключая поврежденные и испорченные экземпляры. Помните, что не требуется мыть овощи перед хранением, но очистите их от грязи и лишней влаги с помощью сухой тряпки.

Если вы хотите хранить кабачки в холодильнике, уложите их в пакеты с зип-застежкой или заверните в пищевую пленку. Поместите упакованные плоды на нижнюю полку холодильника или в специальный отсек для овощей при температуре около 5 градусов.