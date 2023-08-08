Эксперт: Почему нельзя разогревать пластиковые контейнеры в микроволновой печи

В ходе эксперимента было выяснено, что всего за несколько минут разогрева пластиковый контейнер выделяет более 1 миллиарда частиц нанопластика на каждый квадратный сантиметр поверхности. Это вызывает серьезные опасения, так как такие частицы могут оказывать негативное воздействие на организм.

Ученый также выявил, что даже контейнеры для детского питания, одобренные FDA, не являются исключением, и при их разогреве в микроволновой печи выделяется значительное количество нанопластика.

Эти результаты подчеркивают важность осторожности при использовании пластиковой упаковки для пищи и ее нагреве.