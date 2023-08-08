Орех пекан - это секрет похудения и борьбы с диабетом, говорят ученые

Ученые из США и Мексики провели эксперименты на мышах и обнаружили, что употребление 22-25 штук этих орехов в день может оказывать благоприятное влияние на организм.

По словам исследователей, орехи пекан помогают увеличить расход энергии, снизить воспаление и поддержать здоровую микрофлору кишечника.

Профессор Луис Сиснерос-Севаллос из Техасского университета A&M называет орехи пекан "суперпродуктом" и рекомендует их включать в рацион как самостоятельное блюдо или дополнительный ингредиент.