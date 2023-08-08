Ким Кардашьян сломала плечо и порвала сухожилия во время тренировок

Ким Кардашьян во время тренировок повредила плечо и порвала сухожилие, сообщает Нellomagrussia.ru. Звезда написала в соцсетях:

Ребят, я сломала плечо и порвала сухожилие.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 42-летняя теледива спешит вернуться к обычному для нее образу жизни. Звезда для этого обратилась за помощью к тренеру Мелиссе Алькантаре, помогающей пациентам с такими проблемами. Кардашьян призналась, что сейчас проходит у нее реабилитацию.

Меня несколько недель не было на тренировках, и я возвращаюсь. Сегодня начинаем реабилитацию и тренировки, потому что мне надо вернуться в спортзал, — написала Ким.

Знаменитость не уточнила, когда именно она получила травму. Личный тренер дивы Сенада Грека рассказывала о занятиях Ким 5 июля. Звезда тогда работала с тяжелым весом для рельефа мышц. Кроме того, в конце июля Ким выполнила акробатический трюк на пляже.