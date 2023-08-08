Секреты фермера. Голубика как прибыльный бизнес и загадка высокой цены

Находясь в экологически чистой зоне республиканского заказника "Прибужское Полесье", голубичные плантации привлекают внимание своей вкусной и целебной ягодой.

Максим, сын Александра Березина, активно включился в агрономическую службу хозяйства, совершенствуя процессы растениеводства. Столкнувшись с непредсказуемыми погодными условиями и трудностями в выращивании, фермеры все же продолжают ухаживать за голубикой, хотя рентабельность бизнеса не превышает 10%.

Цены на голубику для потребителей остаются стабильными, несмотря на высокие затраты на производство.

Сезонные изменения температуры и заморозки весной оказали свое влияние на урожай, но даже с учетом этих трудностей, цены на ягоду остаются сопоставимыми с предыдущими годами.