Нутрициолог Разаренова рассказала, какие продукты улучшают зрение

Диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова объяснила, какие продукты и почему положительно влияют на зрение, сообщает Вечрняя Москва.

Эксперт уточнила, что зрение улучшают морковь и черника, потому что содержат витамин А, который помогает сохранять сетчатку глаза и способствует адаптации глаз к темноте.

Кроме того, полезно включить в меню листовые овощи. Капуста, шпинат, брокколи, содержат лутеин и зеаксантин - они тоже помогают защите сетчатки глаз.

Положительно на здоровье глаз влияет также включение в рацион рыбы. В этом плане полезны лосось, сардины и тунец, которые содержат омега-3 жирные кислоты, помогающие улучшить зрение, а также защитить от возрастных изменений.

Яйца тоже - еще один полезный продукт. Они содержат лутеин и зеаксантин, витамин Е, помогающие защитить глаза от свободных радикалов.