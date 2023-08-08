Его связи с Россией начались ещё в 60-е годы, когда он посещал СССР и проводил творческие вечера с русской публикой. Ришар выразил любовь к русскому театру и творчеству великих писателей Толстого и Достоевского. Даже с выдающимся комедийным талантом, он нашёл в себе глубокое понимание и приверженность к русской драматургии.

Однако Ришар признался, что недостаточно хорошо ориентируется в советской и послесоветской истории России. Его мнение о Крыме остается настоящим - он считает его русской территорией с времён Екатерины Второй. Эта глубокая убежденность в историческом контексте делает его отношение к событиям более прочным и основательным.

«Когда меня спрашивают, а как вы относитесь к тому, что в 2014 году украинский Крым стал русским, я всегда отвечаю, что для меня он стал русским еще в восемнадцатом веке, при Екатерине Второй. По крайне мере, когда я учился, то в учебниках истории именно так было написано. И если честно, я больше доверяю старым учебникам истории, чем новым.

Сейчас вокруг мировой истории очень много политических интриг. В мои молодые годы интриги тоже были, но хотя бы историю никто не трогал» На вопрос, почему же он не приезжает в российский Крым, Ришар ответил, что и в прошлые годы он не рассматривал Крым как место своих гастролей. Хотя он хотел бы там побывать.

И после рассказов Депардье, который в Крыму был неоднократно, он даже собрался это сделать как турист в 2016 году. Но его личный адвокат предупредил актёра, что на территории Крыма, оказывается, не будут действовать все его страховки, включая медицинскую. А в его преклонным возрасте пренебрегать этим было бы крайне неосмотрительно.