В разных странах есть свои неписаные правила, которые обязательно нужно выполнять

Зачастую, приезжая в чужую страну, туристы-иностранцы не задумываются о своем поведением и жестах. Между тем их ошибки вызывают неприязненное отношение и косые взгляды местного населения.

Чтобы такого не произошло, лучше заранее перед поездкой изучить особенности посещаемой страны и запомнить, что можно и чего нельзя в ней делать.

Например, англичане крайне отрицательно относятся к давке и слишком близкому расстоянию между людьми в очередях.

Если кто-то сзади стоит слишком близко, а тем более давит в спину, житель Туманного Альбиона буквально приходит в бешенство.

С жителями Северной Ирландии можно беседовать далеко не обо всем. Резкое отторжение у них вызывают разговоры на тему религии или футбольных команд - такие разговоры нередко приводят к дракам, особенно если дело происходит в пабе.

В Норвегии вообще нежелательно заговаривать с незнакомыми людьми - у жителей этой скандинавской страны общение с посторонними считается дурным тоном.

Еще здесь нежелательно садиться с кем-либо рядом в общественном транспорте.

А вот в Италии, особенно на юге страны, людей хлебом не корми - дай пообщаться. Причем разговаривать желательно везде (в банке, магазине, на улице), при этом приветствуется тесный физический контакт - нужно почаще обниматься и целоваться.

В Южной Африке ни в коем случае нельзя подбирать на дороге автостопщиков, так как это небезопасно. А в Таиланде при расчете за любой товар нужно подавать торговцу купюры так, чтобы изображение короля было сверху, иначе это может быть воспринято, как неуважение.

В США не нужно снимать обувь при посещении чужого дома. А в Западной Африке и на Ближнем Востоке нельзя поднимать большой палец вверх в качестве жеста одобрения - это здесь ассоциируется с поднятием среднего пальца вверх.