Знающий огородник рассказал, как добиться от смородины ягод, крупных, как вишня

18:34 2023-08-08

Каждый, кто заводит на участке смородиновые кусты, стремится получить с них ягоды покрупнее. Но получается не у всех. Рассказываем, как поступают эксперты.

Предлагаем простое дешевое средство, которое в разы повышает урожайность и увеличивает размеры ягод. Подкормка дается в мае.

Готовится она так: в десятилитровое ведро теплой воды вливаем две столовые ложки монофосфата калия.

Все это перемешиваем и выливаем по два литра на каждый смородиновый куст.

Эта подкормка повышает урожайность растения и влияет на размер ягод.

Кроме того, удобрение способствует устойчивому иммунитету против мучнистой росы.

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