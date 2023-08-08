Знающий огородник рассказал, как добиться от смородины ягод, крупных, как вишня

Предлагаем простое дешевое средство, которое в разы повышает урожайность и увеличивает размеры ягод. Подкормка дается в мае.
Готовится она так: в десятилитровое ведро теплой воды вливаем две столовые ложки монофосфата калия.
Все это перемешиваем и выливаем по два литра на каждый смородиновый куст.
Эта подкормка повышает урожайность растения и влияет на размер ягод.
Кроме того, удобрение способствует устойчивому иммунитету против мучнистой росы.
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