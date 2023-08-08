Как определить зрелость капусты: Подсказки для Урожайников

Определить оптимальный срок уборки можно, ориентируясь на сроки созревания, указанные на упаковке семян.
Однако погодные условия и другие факторы могут повлиять на эти сроки. Важно знать признаки созревания капусты:
Остановка роста: Кочан перестает расти и обычно соответствует характеристикам сорта.
Плотность: Плотный, упругий и крепкий вилок при сжимании издает характерный хруст.
Изменение цвета: Внешние листья становятся синеватыми, а внутренние приобретают оттенок слоновой кости.
Желтизна и подсыхание: Нижние листья начинают желтеть и подсыхать.
Следуя этим признакам, вы сможете определить, когда ваша капуста созрела и готова к уборке, обеспечивая качественный урожай.
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