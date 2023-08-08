Как определить зрелость капусты: Подсказки для Урожайников

Определить оптимальный срок уборки можно, ориентируясь на сроки созревания, указанные на упаковке семян.

Однако погодные условия и другие факторы могут повлиять на эти сроки. Важно знать признаки созревания капусты:

Остановка роста: Кочан перестает расти и обычно соответствует характеристикам сорта.

Плотность: Плотный, упругий и крепкий вилок при сжимании издает характерный хруст.

Изменение цвета: Внешние листья становятся синеватыми, а внутренние приобретают оттенок слоновой кости.

Желтизна и подсыхание: Нижние листья начинают желтеть и подсыхать.

Следуя этим признакам, вы сможете определить, когда ваша капуста созрела и готова к уборке, обеспечивая качественный урожай.