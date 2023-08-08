Как избежать проблемы «желтых плечиков» у помидоров: Опытный агроном делится советами

Проблема "желтых плечиков", которая может возникнуть у плодов помидоров в августе, связана с неравномерным и недостаточным питанием растения.

Воробьев уточнил, что дополнительное питание помидоров является неотъемлемой частью ухода за ними, несмотря на то, что они не требуют столь частых подкормок, как, например, огурцы.

Он рекомендует использовать популярные удобрения, такие как гомельское комплексное удобрение, нитрофоска и азофоска, особенно во время формирования и созревания плодов.

Агроном также отметил, что в первой половине лета не рекомендуется удобрять помидоры, так как это может спровоцировать сильное разрастание листвы и пасынков, что неблагоприятно влияет на корневую систему растений.

Однако, когда плоды уже сформированы, активное подкармливание становится весьма важным шагом в уходе за помидорами.